上海、鹿特丹港 共建大數據平台

今年以來，來自荷蘭鹿特丹港的部分鋼鐵製品、汽車配件、儀器設備等海運商品進入上海港後，可比上海港進口商品平均通關時間壓縮近20%，這緣於上海與鹿特丹兩大港海關「試水」數據交換、攜手探索大數據平台建設。

新華社報導，2018年以來，上海海關與鹿特丹海關在兩地相關數據安全法規框架內「試水」數據交換，聚焦優化跨境貿易營商環境、跨境貿易大數據平台合作等議題，開展務實合作。雙方緊扣雙邊市場主體需求，以貿易鏈安全高效管控為重點，開展數據交換。

統計顯示，今年前7個月，鹿特丹與上海之間已有284條供應鏈通過大數據平台安全評估。隨著供應鏈安全評估逐步推廣，將有更多從事中荷、中歐貿易的企業從中獲益。

上海海關風險防控分局相關負責人王智表示，長期以來，由於各國法律規定與市場環境差異，各國海關在監管跨境貿易過程中，一直面臨彼此信息封鎖及信息不對稱難題。

作為全球第一大集裝箱港的上海與歐洲第一大集裝箱港的鹿特丹定期開展海關數據交換，攜手推進大數據平台建設，有助於破解這一難題，推動各國海關更好保障供應鏈安全，促進全球貿易便利。

他說，如今，來自鹿特丹海關的共享數據已被納入上海海關自主開發的跨境貿易大數據平台，並進行多維自動比對和分析，為口岸一線的通關監管提供更加準確的科技支撐。

上海海關口岸監管處相關負責人表示，依託上海與鹿特丹兩地海關前期合作成果，兩地貿易便利化領域已從海運拓展至空運領域，上海浦東與荷蘭史基浦兩大空港之間已開通2條「安全智能貿易航線」。

上海海關統計，今年前7個月，上海市對歐盟進出口4515.8億元（人民幣，下同），較去年同期增長26%。其中，對歐盟出口1323.5億元，同比增長16.6%；自歐盟進口3192.3億元，同比大幅增長30.4%。