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北京擬建4個兆元級產業集群

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京將實施「八大工程」推動「高精尖」產業發展。根據「北京市『十四五』時期高精尖產業發展規劃」，北京力爭到2025年「高精尖」產業占GDP比重30%以上，培育形成4個至5個兆元（人民幣，下同）級產業集群，將,積體電路、智能網聯汽車、區塊鏈、創新藥等打造成為「北京智造」「北京服務」的新名片。

中新社報導，北京市經濟和信息化局副局長姜廣智稱，作為北京「十四五」時期「高精尖」產業的發展藍圖，規劃提出，推動產業「換核、強芯、賦智、融合」，搶抓積體電路、智能網聯汽車、區塊鏈等新興產業發展機遇，打造「高精尖」產業2.0升級版。

他指出，要做大新一代信息技術和醫藥健康兩個國際引領支柱產業；做強積體電路、智能網聯汽車、智能製造與裝備、綠色能源與節能環保四個特色優勢的「北京智造」產業；做優區塊鏈與先進計算、科技服務、智慧城市、信息內容消費四個創新鏈接的「北京服務」產業；加快布局生物技術與生命科學、雙碳技術等一批未來產業。

規劃還指出北京將實施「八大工程」，包括再造2個至3個兆元級產業集群、2家至3家兆元級市值企業；力爭10個核心技術產品基本滿足高端裝備製造和國家重大工程需要等。

北京 人民幣

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