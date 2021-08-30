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全球最大樂高樂園 深圳動工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
深圳樂高樂園度假區動工儀式近日在深圳大鵬新區舉行，預計2024年開園。（中新社）
深圳樂高樂園度假區動工儀式近日在深圳大鵬新區舉行，預計2024年開園。（中新社）

全球最大的樂高樂園度假區—深圳樂高樂園度假區，近日在深圳大鵬新區動工。該樂園度假區占地面積約為58萬平方米，由英國默林娛樂集團獨家運營，投資超70億元人民幣建設，預計2024年開園。

中新社報導，該度假區也是粵港澳大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，合作方為合正集團。默林娛樂集團目前在中國大陸運營了13家旅遊景點，包括4個樂高探索中心、5個杜莎夫人蠟像館、海洋探索中心、驚魂密境、小豬佩奇的玩趣世界及北京大城小像。

深圳樂高樂園度假區是專門為2歲至12歲親子家庭設計的超級樂高主題樂園和酒店綜合度假區，主題樂園內將有9大主題區、超過100個互動遊樂設施、表演和景點。此外，建成後的深圳樂高樂園度假區還將包括全球最大的樂高樂園水樂園，以及3大全新打造的提供超1000間房間的主題酒店。

深圳樂高樂園度假區總經理史福瑞說，深圳樂高樂園度假區還將有多個全球首發的主題區、遊樂設施創新設計和沉浸式表演。

深圳樂高樂園度假區將融合中國大陸和深圳的歷史、文化和生態，也將會是富有科技感的數位化智慧樂園，還將專為中國大陸家庭設計全新的原創劇場表演。此外，該度假區將擁有超過1000個座位的全球最大樂高樂園劇場。

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