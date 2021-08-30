閩台農業融合加速 多軌並進

福建加大對台灣農民創業園的資金投入、技術幫扶，多軌並進加速閩台農業融合，推出包括大陸國家級專家服務入園、20萬元（人民幣，下同）資金幫扶、良種新技術引進等。

中新社報導，福建省三明市清流台灣農民創業園日前納入大陸第七批「國家級專家服務基地」。目前清流台灣農民創業園入駐台資企業總數達71家，總投資達14.24億，年產值逾10億。

清流台灣農民創業園管委會官員稱，大陸國家級專家服務基地落戶清流，有助於台資企業集聚新技術。

台農吳清源樂見當地政府對台農台商的資金支持和專家服務。13年前，他進駐清流台灣農民創業園，創辦清流森源蘭蕙生物科技有限公司。該公司現已建成大陸最大的精品國蘭繁育中心，年組培生產能力達600萬苗，並探索電商直播銷售。

包括三明清流在內，福建已擁有漳州漳浦、漳平永福、莆田仙游、福州福清、泉州惠安等6個大陸國家級台灣農民創業園，在大陸數量最多，成為兩岸農業融合發展的典範。

據福建省農業農村廳披露，今年上半年福建省新批台資農業項目65個，合同利用台資9980萬美元。其中，6個大陸國家級台農創業園新批台資農業項目24個，合同利用台資1590萬美元；9個閩台農業融合發展產業園也新批台資農業項目18個，合同利用台資2210萬美元。

福建省農業農村廳廳長黃華康表示，福建今年優選新建151個推廣基地，帶動茶葉、水果、花卉等產業的閩台融合發展。