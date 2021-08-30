兩岸金融領域融合 福建再出招

福建省金融監管局透露，將積極推動福建省金融領域落實台胞台企同等待遇若干措施推出；支持符合條件的台灣金融機構或企業在閩設立金融機構；推廣「麒麟卡」「兩岸共同家園卡」等台胞專屬金融服務卡；加快區域性股權市場「台資板」建設。

中新社報導，近年來，福建著力探索兩岸金融領域的融合發展，首創台胞台企徵信查詢業務、「台商台胞金融信用證書」，率先試點台資企業資本項目管理便利化政策。

福建推動兩岸銀行在託管賬戶、同業賬戶、銀團貸款、同業授信等方面深入合作。目前，福建海峽銀行牽頭發起閩台合作銀團貸款，與台資銀行共同為省內企業提供信貸支持；中國銀行、交通銀行福建省分行與其台北分行聯合推動跨境人民幣融資業務落地。

福建各金融機構也積極探索「機構+中心」的組織模式，為台資企業提供更專業、更精準的融資支持。平安銀行、建設銀行等10多家金融機構在福建設立總行級「兩岸人民幣清算中心」「離岸銀行業務分中心」；廈門銀行設立銀行業首個對台服務專屬部門「台商金融部」，致力打造「兩岸金融合作樣板銀行」。

助推台資企業上市融資，成為閩台金融合作一個突出的亮點。福建現已有8家台資上市企業，其中東亞機械今年7月首次公開發行股票並在深交所創業板上市。海峽股權交易中心、廈門兩岸股權交易中心建設「台資板」，現有13家台資企業掛牌、2538家台資企業展示。

福建省金融監管局副局長溫正斌說，在台灣已取得證券、基金、期貨從業資格的台胞，在其通過大陸相關考試後，即可取得相關從業資格；支持來閩創業的台胞申請創業擔保貸款，並給予貸款利率優惠；在閩台胞可按規定申請商業住房貸款和公積金個人住房貸款。