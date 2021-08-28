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大陸前財長金人慶因家中失火 不幸喪生
據央視新聞報導，大陸財政部前部長金人慶住家27日深夜失火，金人慶在送醫救治後仍不幸身亡。
報導稱，8月27日23時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火。消防部門迅速到場處置，28日零時17分火被撲滅，過火面積2平方公尺，現場救出一名年老傷者，後送往復興醫院，經搶救無效去世。
央視新聞指出，經多方核實，此次火災逝者為大陸財政部前部長金人慶。
金人慶現年77歲，江蘇蘇州人，於2003年3月至2007年8月擔任大陸財政部部長，2007年8月至2009年11月轉任大陸國務院發展研究中心副主任（正部長級）。
黑龍江省公安廳常務副廳長高德義日前也傳出溺水身亡消息。根據黑龍江哈爾濱市呼蘭公安分局21日通報，本月18日，高德義失聯。21日6時許，高德義的屍體在松花江呼蘭區楊林鄉段水域被發現。警方稱，死者身穿游泳短褲，無傷痕，確認為溺水身亡。
不過大陸現任、前任高官近日接連傳出非正常死亡消息，也引起外界關注及若干揣測。
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