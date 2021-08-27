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交行發布上半年財報 獲利增逾15%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
交通銀行上半年獲利人民幣420.19億元，年增15.1%。美聯社
交通銀行上半年獲利人民幣420.19億元，年增15.1%。美聯社

交通銀行今（27）日發布上半年財報，營收人民幣1,340.5億元，年增5.5%；獲利人民幣420.19億元，年增15.1%。交通銀行副行長郭莽預期，下半年淨息差總體穩定，保持信貸收益率穩定。

信報財經報導，報告稱，截至今年6月底，交行資產總額達人民幣11.4兆元，較去年底增6.7%；不良貸款率1.60%，較去年底下降0.07個百分點；資本適足率15.29%。

交通銀行副行長郭莽預期，該行下半年淨息差總體穩定，會透過推進資產結構優化調整，保持信貸收益率穩定、適度增加收益較高的債券以提升資產收益，以及提升低成本資金的吸收，以至壓降高成本的負債，今年目標壓降定期結構性存款1000億至2000億元人民幣之間，以穩定及提升息差。

資產質量方面，交通銀行表示，上半年資產質量穩中有進，不良貸款率、逾期率及關注類貸款率均有下降，撥備覆蓋率上升，因為加大資產處置力度及加強風險管分類管理。

交行指出，目前全球疫情持續，經濟恢復不均衡，資產質量管理壓力仍然較大，過去3年包括風險管理及授信等改革，資產質量改善的態勢已逐步形成。下半年將持續嚴控新增風險，強化資產質量，保持不良率、逾期率及關注率等關鍵指標穩中趨好。

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