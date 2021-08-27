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陸教育部宣布 大學師生返校需持48小時內PCR陰性證明

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸各地為開學做好相關防疫準備工作，圖為雲南昆明理工大學為報到的新生消毒行李。中新社
大陸各地為開學做好相關防疫準備工作，圖為雲南昆明理工大學為報到的新生消毒行李。中新社

開學在即，大陸教育部27日明確各級學校新學期防疫規定。主要包括：高校師生員工開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明；高校學生在校園內要佩戴口罩；中小學若學校所在縣（市、區）範圍內沒有中高風險地區，學生上課可不戴口罩；幼兒在園期間可不戴口罩。

大陸教育部27日上午召開記者會，說明新學期開學疫情防控工作有關情況。

大陸教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰表示，各地和學校要切實加強返校前人員健康監測，精確掌握師生返校前連續14天健康狀況和行程軌跡，中高風險地區學校暫緩開學，有中高風險地區旅居史的師生暫緩返校，境外師生未接到學校通知一律不返校。

王登峰指出，高校師生員工應嚴格開展核酸檢測，開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明，返校途中做好個人防護措施，入校後再做必要的核酸檢測。同時要求學校加強校門管理，充分利用資訊化手段，嚴把校門關，嚴防校外疫情輸入，嚴格管理面向師生的校內外大型活動，確保安全。

據央視新聞報導，王登峰表示，Delta變異毒株傳染性非常強，且潛伏期短。教育系統特別是校園裡一旦出現疫情，必須立即採取果斷措施。各地各校在屬地黨委政府的領導下，要研擬並嚴格落實應急預案，確保一旦出現疫情能有充足的準備。

王登峰強調，各級教育行政部門和各級各類學校要進一步提高「政治站位」，克服疫情防控中存在的麻痹鬆懈傾向，同時也要防止出現疫情防控層層加碼的傾向。

對於大陸有個別地方將學生是否接種疫苗，甚至是家長是否接種疫苗，作為學生能否返校上課的條件。對此，王登峰表示，教育部已對這種情況發出明確通知，「要堅決叫停」。

王登峰表示，疫苗的保護作用非常明顯，但大陸目前對於疫苗接種依循的是「知情、同意、自願」原則。「既然是知情、既然是自願，就不應該把是否接種疫苗，不管是本人還是共同生活的人，作為開學返校、入校的一個標準。」

疫情 返校 疫苗

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