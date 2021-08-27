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中國國際服務貿易交易會 9月2日將在北京登場

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國國際服務貿易交易會9月2至7日在北京舉行。圖／文匯網
中國國際服務貿易交易會9月2至7日在北京舉行。圖／文匯網

2021年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）將於9月2日至7日在北京舉辦。北京市副市長楊晉柏27日表示，2日晚間8時服貿會將舉辦全球服務貿易峰會，邀請大陸國家領導人、外國政要、國際組織負責人、世界500強和行業領軍企業負責人出席，峰會前大陸國家領導人將巡館。

據香港文匯網報導，楊晉柏稱，今年服貿會還將針對數字經濟和數字貿易發展等熱點話題，舉辦5場高峰論壇，119場專題論壇及行業會議。

楊晉柏表示，今年服貿會有153個國家和地區的1萬餘家企業註冊線上、線下參展參會，比上屆增加了5個國家，國際化率、世界500強占比均超過上屆水平。

大陸商務部副部長王炳南則指出，今年上半年中國大陸服務業增加值達到人民幣29.6兆元（約新台幣120兆元），占大陸GDP的比重從去年的54.5%提升到55.7%，為服務貿易高質量發展提供了強大的產業支撐。

他強調，舉辦服貿會將更好地促進國內、國際雙循環，激活服務貿易增長動能，加快構建新發展格局。

服貿 北京 人民幣

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