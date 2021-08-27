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大陸禁超時加班 官方認定「996」屬嚴重違法

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸官方正強力整頓超時工作問題，圖為上海街頭的外賣送餐員。記者林則宏／攝影
大陸官方正強力整頓超時工作問題，圖為上海街頭的外賣送餐員。記者林則宏／攝影

大陸官方正加強整頓普遍存在的超時加班問題。人力資源和社會保障部與最高人民法院26日連袂公告一份超時加班勞動人事爭議典型案例。其中最引人關注的是，兩部門在其中一宗典型案例中明確「996」，即工作時間為上午9時至晚上9時，每周工作6天，屬嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關勞動合同被應認定無效。

大陸人力資源和社會保障部表示，近期，一些行業、企業超時加班問題受到社會廣泛關注。「勞動者依法享有相應的勞動報酬和休息休假權益，遵守國家工時制度是用人單位的法定義務。超時加班極易引發勞動爭議，影響勞動關係和諧與社會穩定」。

「996」工作制普遍存在於大陸互聯網企業和快遞、外送等行業。前述兩部門公告的第一宗典型案例，就是任職於某快遞公司的張姓員工，與公司原本訂立的勞動合同約定試用期三個月，月工資人民幣8,000元，工作型態即為「996」。

但試用兩個月後，張姓員工以工作時間嚴重超過法律規定上限為由拒絕超時加班安排，這家快遞公司因此與其解除勞動合同。張某向勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，請求裁決該快遞公司支付違法解除勞動合同賠償金人民幣8,000元。

仲裁委員會最終裁決支持張姓員工的訴求。根據大陸「勞動法」規定，員工每日加班不得超過3小時，每月不得超過36小時。

人力資源和社會保障部和最高人民法院強調，「休息權是勞動者的基本勞動權利」，為確保勞動者休息權的實現，法律對延長工作時間的上限予以明確規定。用人單位制定違反法律規定的加班制度，在勞動合同中與勞動者約定違反法律規定的加班條款，均應認定為無效。

據新浪財經報導，大陸財政部前部長、現任全國政協外事委員會主任樓繼偉26日透過視訊參加首屆「ESG全球領導者峰會」時也表示，不能推崇「996」。

樓繼偉說，「現在有一些互聯網企業甚至把996認為是一種優惠，按說國家規定是8小時五天工作制，使得員工有更好的、平衡的生活和工作，大家應該遵守這個（規定）。如果沒有適當的監管，都變成996，這樣的話減少了就業，對社會是不利的。」

超時加班

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