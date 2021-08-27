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中國大陸7月工業企業利潤升16.4% 汽車通用設備增幅大

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為河北唐山一家科技公司工人正在高精密多線切割機生產線上調試設備。新華社
圖為河北唐山一家科技公司工人正在高精密多線切割機生產線上調試設備。新華社

大陸國家統計局27日公布，7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,036.7億元，按年增長16.4%，比2019年同期增長39.2%，兩年平均增長18%。

據香港信報財經網報導，今年前七個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.92兆元，按年增長57.3%，比2019年首7月增長44.6%，兩年平均增長20.2%。

今年前七個月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤人民幣1.58兆元，按年增長1.02倍；股份制企業實現利潤3.49兆元，增長62.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.33兆元，增長46%；私營企業實現利潤1.43兆元，增長40.2%。

在41個工業大類行業中，36個行業利潤總額按年增長，2個行業扭虧為盈，1個行業持平，2個行業下降。其中石油和天然氣開採業利潤總額按年增長2.67倍；通用設備製造業增長25.7%；汽車製造業增長19.7%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，7月規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但要看到工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。

一是國外疫情持續演變，7月下旬以來大陸國內部分地區出現散發疫情加上汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。

二是大宗商品價格總體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。

朱虹稱，下階段，堅持穩中求進工作總基調，深化供給側結構性改革，做好大宗商品保供穩價工作，助力企業紓困解難，強化科技創新，提高產業鏈供應鏈韌性，不斷推動工業經濟高質量發展。

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