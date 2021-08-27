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中國大陸7月工業企業利潤升16.4% 汽車通用設備增幅大
大陸國家統計局27日公布，7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,036.7億元，按年增長16.4%，比2019年同期增長39.2%，兩年平均增長18%。
據香港信報財經網報導，今年前七個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.92兆元，按年增長57.3%，比2019年首7月增長44.6%，兩年平均增長20.2%。
今年前七個月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤人民幣1.58兆元，按年增長1.02倍；股份制企業實現利潤3.49兆元，增長62.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.33兆元，增長46%；私營企業實現利潤1.43兆元，增長40.2%。
在41個工業大類行業中，36個行業利潤總額按年增長，2個行業扭虧為盈，1個行業持平，2個行業下降。其中石油和天然氣開採業利潤總額按年增長2.67倍；通用設備製造業增長25.7%；汽車製造業增長19.7%。
大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，7月規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但要看到工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。
一是國外疫情持續演變，7月下旬以來大陸國內部分地區出現散發疫情加上汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。
二是大宗商品價格總體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。
朱虹稱，下階段，堅持穩中求進工作總基調，深化供給側結構性改革，做好大宗商品保供穩價工作，助力企業紓困解難，強化科技創新，提高產業鏈供應鏈韌性，不斷推動工業經濟高質量發展。
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