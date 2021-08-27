大陸網路用戶達10.11億人 普及率71.6%

中國互聯網路資訊中心（CNNIC）27日發布報告，顯示大陸網路用戶規模達到10.11億人，較2020年12月增長2,175萬，網路普及率達71.6%。10億用戶接入網路，為全球最為龐大的數位社會。

據央視新聞報導，這是該中心發布的第48次「中國互聯網路發展狀況統計報告」。

報導表示，大陸總體網路用戶規模超過10億，龐大的網友規模為推動大陸經濟發展提供強大內生動力。

報告顯示，截至2021年6月，大陸網友的人均每周上網時長為26.9個小時，較2020年12月提升0.7個小時。大陸5G商用發展實現規模、標準數量和應用創新三大領先。截至2021年5月，大陸5G標準必要專利聲明數量占比超過38%，位列全球首位。

而網路普及科技企業不斷向四、五線城市及鄉村下沉，帶動農村地區物流和數位服務設施改善，推動消費流通、生活服務、文娛內容、醫療教育等領域，為使用者帶來數位化便利。

截至2021年6月，大陸農村線民規模為2.97億，農村地區互聯網普及率為59.2%。截至2021年6月，大陸網上外賣使用者規模達4.69億，較2020年12月增長4,976萬，在各類調查應用中增速最為明顯。

另外，大陸線上醫療使用者規模達2.39億，較2020年12月增長2,453萬，占網路用戶整體的23.7%。

此外，大陸全國一體化政務服務平台在疫情期間推出返崗就業、線上招聘、網上辦稅等辦事服務700多項。