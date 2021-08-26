小鵬汽車Q2營收年增逾5倍 淨虧損卻擴大至52億

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車26日公布，第二季營收年增546.7%至人民幣37.6億元（約新台幣164.31億元）；淨虧損人民幣11.9億元（約新台幣52億元），較去年同期及上月均有所擴大。小鵬預計，第三季營收將在人民幣48到50億元，第三季新車交付量在2萬1,500到2萬2,500輛之間。

路透報導，財報顯示，小鵬第二季淨虧損為人民幣11.9億元，而去年同期及今年第一季淨虧損分別為人民幣1.46億元和7.9億元。

財報還顯示，小鵬第二季汽車交付量為1萬7,398輛，為季度新高，並較去年同期上升439%，較第一季上升30.4%；第二季汽車銷售收入為人民幣35.8億元，年增562.4%。

小鵬汽車今年7月回歸港股，在聯交所上市，7月21日開始加入香港恒生綜合指數。小鵬港股26日收跌1.3%，該公司美股過去三個月累計漲幅近30%，但今年迄今跌約4.6%。

小鵬汽車肇慶工廠二期項目8月中下旬動工，項目達產後肇慶工廠年產能將從10萬輛提高到20萬輛。

小鵬7月交付8,040輛智慧車，年增228%，較上月則增加22%，創公司最高月度交付紀錄。自年初至今，該公司累計交付3萬8,778輛智慧車，年增388%。

小鵬的競爭對手蔚來汽車稍早已發布財報，第二季實現營收人民幣84.48億元（約新台幣369.2億元），年增127.2%；淨虧損為人民幣6.59億元（約新台幣28.8億元），較去年同期縮小45.4%。該公司預計，第三季營收年增約一倍。此外，蔚來計畫在明年推出三款新車型，並將透過新品牌進入大眾市場。