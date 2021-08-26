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防堵陸資挖角竊技術 陸委會：要明訂罰則且加重罰則
日前接連傳出陸資在台設立公司，利用高薪挖角台灣人才。例如，比特大陸3月（Bitmain）台灣分公司芯道互聯和智鈊科技涉非法高薪挖角數百名工程師。陸委會26日表示，對此要明訂罰則且加重罰則，相關修法都在研議當中，會適時對外說明。
3月分，比特大陸（Bitmain）台灣分公司芯道互聯和智鈊科技因涉非法高薪挖角數百名研發人才，遭檢調搜索並約談負責人。
而一間深圳電子公司，採「偽外企」的手法，以外籍人士為人頭擔任公司登記負責人，在新竹台元科技園區設立「同進科技」，不斷以高薪利誘挖角我高科技研發人才，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並將研發成果輸回大陸。
針對防堵陸資在台非法設立公司挖角，陸委會副主委兼發言人邱垂正於26日例行記者會上表示，為避免我國高科技半導體人才及產業技術外流，進一步防範陸資迴避審查，違法來台投資或從事相關業務，已經就這些問題進行有關「兩岸條例」第40條之一，以及第93條之一，針對未經許可來台從事業務相關活動或是透過第三地迂迴方式，從事未經許可的業務活動，以及針對陸資人頭等違規事項，「我們要明訂罰則而且加重罰則，這些相關修法都在研議當中，我們也會適時對外說明。」
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