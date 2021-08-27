協助企業掘「金」 廈門推投資指南

自2017年舉辦金磚國家領導人第九次會晤以來，廈門和金磚國家的經貿交流日益熱絡。廈門市稅務局為此專門於近期推出「中國居民赴金磚國家投資稅收指南」，協助企業更好地到金磚國家「掘金」。

中新社報導，廈門市稅務局相關人士26日表示，此份指南涵蓋了金磚國家的整體營商環境、主要稅種、徵管制度、雙邊稅收協定、投資涉稅風險及稅收爭議解決等多方面內容。

來自廈門海關的統計數字顯示，今年前7個月，廈門對金磚國家進出口值達394.1億元人民幣，同比增長27.5%。廈門還湧現出不少深耕金磚國家市場的企業，例如廈門金龍旅行車有限公司現銷售及售後半徑覆蓋全俄羅斯，僅右舵海獅車型在南非保有量就超過萬台。

廈門金龍旅行車有限公司稅務經理王慧惠受訪表示，「走出去」意味著面臨更多稅收風險和更複雜的涉稅業務，能否正確測算稅負、評估風險，對企業來說至關重要；「赴金磚國家投資稅收指南」的推出是對「走出去」企業的一次信心加碼，既減輕了企業稅收遵從成本，又為企業提示了相關稅收風險。

廈門億聯網絡技術股份有限公司和金磚國家有密切經貿往來。在該公司財務主管邱華弟看來，「赴金磚國家投資稅收指南」有助於投資方準確瞭解金磚國家的稅收政策、有效規避境外投資風險，為其「走出去」增添了不少底氣。