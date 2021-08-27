廣州集中出讓48宗住宅用地

繼4月份完成首批集中供地後，廣州市於8月26日啟動今年第二批次集中供應住宅用地。據廣州市公共資源交易中心介紹，受廣州市規劃和自然資源局委託，該中心26日在網上掛牌公告，集中出讓48宗住宅用地使用權，總起拍價1124億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次集中供地涉及宗地總面積304.82萬平方公尺，計容建築總面積878.74萬平方公尺，地塊位置涵蓋海珠區（2宗）、荔灣區（2宗）、白雲區（5宗）、番禺區（5宗）、黃埔區（3宗）、南沙區（6宗）、花都區（1宗）、增城區（22宗）和從化區（2宗），計畫於9月26日和27日兩天集中網上限時競價，預計9月底完成交易。

廣州市公共資源交易中心表示，本次集中供地在競價指標設置方面，將採限「馬甲」、限地價、限溢價等措施，完善房價地價聯動出讓機制，確保不折不扣落實「穩地價、穩房價、穩預期」和「房住不炒」有關要求。