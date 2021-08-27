大陸首張 跨境服貿負面清單海南施行

「海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）」26日起施行，這是中國大陸跨境服務貿易領域首張負面清單。多位專家受訪表示，此舉是大陸對服務貿易管理模式的重大突破，對推動建設更高水平開放型經濟具有重要意義，進一步釋放海南自貿港政策紅利，推動產業發展。

中新社報導，「負面清單」統一列出國民待遇、市場准入、當地存在、金融服務跨境貿易等方面對於境外服務提供者以跨境方式提供服務（通過跨境交付、境外消費、自然人移動模式）的11個門類70項特別管理措施。開放度不僅超過中國入世承諾，也高於大陸目前生效的主要自貿協定相應領域的開放水平。

海南省商務廳提供數據顯示，今年上半年海南服務貿易進出口總額同比增長81.23%，比2019年同期增長38.65%，以知識密集和技術密集為特徵的新興服務貿易保持快速增長態勢。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明說，海南自貿港跨境服務貿易負面清單實施後，可與外商投資准入負面清單等其他自貿港政策，以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）形成疊加效應。

中國銀行海南金融研究院資深研究員王方宏關注到，「負面清單」有諸多金融業開放措施，其中允許在海南自貿港內居住的境外個人申請取得期貨投資諮詢從業資格、允許在海南自貿港內就業的境外個人申請開立債券賬戶或期貨賬戶是首次提出，進一步降低金融業外商投資准入門檻。

專家指出，「負面清單」施行後還需做好配套措施。中國（海南）改革發展研究院海南自由貿易港研究中心助理研究員郭文芹建議，海南要盡快梳理與「負面清單」不相適應的法律、法規、部門規章、制度，加快構建與跨境服務貿易發展相適應的配套政策與制度體系，探索形成服務貿易監管新模式。如在境外消費模式下強化對跨境資金流動的監管，在自然人移動模式下強化對人員資格的監管。

海南省26日同步實施「海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單管理辦法（試行）」，明確在告知、資格要求、技術標準、透明度、監管一致性等方面，規範影響服務貿易自由便利的省內規制。