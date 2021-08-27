大陸央企戰略性重組 5重點推動

大陸國務院國資委副主任翁傑明近日指出，要以「做強做優做大中央企業、實現高質量發展」為主線，著力大陸央企戰略性重組、專業化整合、併購、「兩非」（非主業、非優勢）剝離和「兩資」（低效資產、無效資產）清退、「壓減」等五個重點，做好大陸央企結構調整與重組。

中新社報導，翁傑明指出，大陸央企集團層面戰略性重組進入新賽道，完成一批資產規模大、影響深遠的重組項目，共涉及6組12家央企。其中，中船集團與中船重工的重組整合行業優勢資源，重組後的新集團資產總額、營業收入、淨利潤均居世界造船集團第一。

專業化整合是減少重複投資和同質化競爭的有效手段。2020年大陸國家管網集團通過市場化方式收購三大石油公司相關管道資產，推動具中國特色的「X+1+X」油氣市場運營機制和新格局初步形成。

併購是企業快速發展的有效途徑。中共十九大以來，央企深化央地合作及產業鏈供應鏈穩定開展併購。其中鞍鋼與遼寧最大國有企業本鋼強強聯合，粗鋼產能達到6300萬噸，營業收入3000億（人民幣，下同），位居大陸第二、世界第三，成為真正的東北「鋼鐵航母」。

此外，通過「兩非」剝離、「兩資」清退開展，實現國有資本「有進有退」，集中優勢資源，幫助企業減輕包袱負擔，更好發展。

翁傑明指出，自去年9月啟動「兩非」剝離以來，截至今年上半年，已有51家大陸央企通過吸收合併、破產重整、對外轉讓等方式，剝離非主營業務252項，涉及資產共計495.7億元。

針對部分央企底數不清、機構臃腫、管理鏈條偏長等問題，推動央企壓縮管理層級、減少法人戶數。截至今年7月底，央企管理層級控制在5級以內，法人戶數累計減少超過1.8萬戶，減少比例超過34%。