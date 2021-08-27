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家紡產品出口強勁 價量雙增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
今年大陸出口家紡產品數量和價格實現雙增長。圖為工人在福建泉州一紡織廠車間作業。 （中新社）
今年大陸出口家紡產品數量和價格實現雙增長。圖為工人在福建泉州一紡織廠車間作業。 （中新社）

中國家用紡織品行業協會25日披露，隨著國際需求不斷增長，中國大陸家紡企業產品出口呈現較強活力，出口家紡產品數量和價格實現雙增長，出口額較疫情之前的正常水平依然實現較好增勢。

中新社報導，今年上半年中國大陸家紡產品出口共計219.12億美元，同比（與去年同期相比）增長53.89%，較疫情前的2019年同期增長19.99%。其中，傳統市場和新興市場均呈現強勁增勢，出口額較疫情前的正常水平仍實現大幅提升。

報導稱，占比份額最大的美國市場需求量暴漲，今年上半年中國大陸出口美國家紡產品共計54.83億美元，同比增長53.92%，較2019年同期增長28.18%。此外，傳統市場中，對歐盟出口28.68億美元，同比增長45.84%；對日本出口共計14.63億美元，同比增長14.39%，較2019年增長5.18%。新興市場中，東協國家和俄羅斯市場表現突出：今年上半年中國大陸對東協國家出口家紡產品同比增長61.24%；對俄羅斯出口同比增長58.96%。

從出口產品情況看，上半年地毯、床上用品、毯子和布藝產品出口表現較為突出，出口額較2019年同期均實現超過20%的增長幅度。

中國家用紡織品行業協會表示，對2021年家紡行業總體運行狀況，家紡企業普遍持謹慎樂觀態度。受全球新冠肺炎疫情影響，國際經濟貿易環境複雜多變，市場需求不確定性增加，家紡企業更加關注國際市場變化等。

疫情 俄羅斯

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