晉台雲洽談 不少台商有意進駐山西

「山西省台資項目線上對接洽談會」26日在山西佳德海峽兩岸青年創新創業基地舉行，山西邀台商台青「走晉來」，推動台資項目落地山西，促進晉台經濟融合發展。

中新社報導，台商高榮富近兩年來多次山西考察，決定在此發展農業。他認為，山西氣候對於農業種植有很大優勢，希望將台灣新品種農業科技項目帶到山西，通過技術發展農業的同時增加當地農民收入。

在台灣三之三國際幼兒園負責人邱紫菱看來，幼兒教育非常重要。「我們的幼兒教育項目將中國、美國、德國等國內外課程融入其中，重在寓教於樂，希望該項目能在山西落地。」

其中，多名台商在新材料、跨境電商等項目與山西轉型綜合改革示範區進行洽談。台商蘇昭仁在會上推廣介紹半導體COF項目，他說，該產業在韓、日都有很好發展，相信在大陸也有發展前景，已與山西轉型綜合改革示範區多次對接該項目。

當日，近十名台商分別對其企業項目進行介紹，包括農產品、幼兒教育、新材料、人力資源等。山西省台辦主任李建紅表示，上半年山西更加積極推動與台灣的經貿交流活動。此次台資項目涉及範圍廣，也很優質，希望這些項目盡快落地，為山西轉型發展注入活力。

山西省商務廳副廳長張效生表示，今後將不定期舉辦線上項目對接推進活動，加強晉台交流合作，讓更多台商台青選擇山西，推進海峽兩岸達成更多務實合作。