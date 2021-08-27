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大陸醫健併購投資 8年逾2800億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「第五屆中國-阿拉伯國家博覽會」日前在寧夏銀川舉行，圖為觀眾在醫療康養展區了解展出的醫療設備。（新華社）
「第五屆中國-阿拉伯國家博覽會」日前在寧夏銀川舉行，圖為觀眾在醫療康養展區了解展出的醫療設備。（新華社）

國際會計師事務所普華永道26日發布的一份報告顯示，2013年至2021年上半年，中國大陸醫療健康服務併購投資總額累計超2800億元（人民幣，下同）。其中2016年和2019年至今呈現行業併購投資高峰。

中新社報導，併購投資活躍也反映出行業的快速發展。報告指出，得益於醫療消費需求的釋放、政策對醫療體系政策的引導，大陸醫療大健康市場規模已達到13兆元，且在過去8年高速發展，市場規模年複合增長率高達13%，目前已經躍居為全球第二大市場。

普華永道中國醫療行業併購交易主管合夥人錢立強表示，新醫改以來，中國大陸大健康產業投資熱情顯著提升，各賽道資本運作活躍。醫院投資表現出營利性醫院控股型收購增加和「集團化」「連鎖化」趨勢加速的特點。長遠來看，面對醫院紓困類投資和債務重組的解構，以及跨境投資者和新興賽道的轉型重塑，中國大陸大健康產業將在後疫情時代實現行業與資本的共榮。

報告稱，從2020年7月至2021年6月，已披露的大健康產業總交易金額為861億元，其中境內外醫院交易金額達174億元（約占20%），數位醫療交易金額達581億元（約占68%），院外健康管理交易金額達106億元（約占12%）。

其中，中國大陸大健康產業超10億元的大型交易有17筆，主要包括數位醫療大型交易12筆和境內醫院大型交易3筆，數位醫療領域受到追捧。

報告指出，近一年來，中國大陸大健康產業呈現的七大交易趨勢：營利性醫院控股型收購增加；上市醫院集團「集團化」「連鎖化」趨勢加速；2021年醫美成為賽道新寵，眼科、口腔等傳統熱門賽道繼續領跑；證券市場監管利好，IPO退出保持強勢；跨界投資者熱中通過交易併購構建醫療大健康生態圈；部分交易圍繞醫院紓困或債務重組的角度展開；數位醫療投資的熱度持續升溫。

債務 醫美

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