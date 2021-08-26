連虧6年 台資達芙妮上半年終於淨賺1.6億元

曾經開店逾7千家，被稱為大陸「女鞋之王」的達芙妮，2021年中期業績發布，一掃從2015年開始連年虧損的陰霾，今年上半年扭虧，淨賺4480萬港元（約新台幣1.6億元）。

界面新聞報導，達芙妮上半年能夠扭虧為盈主要與售賣資產有關。據業績公告披露，達芙妮上半年經營盈利7470萬港元，主要是因福建莆田市荔城區政府土地徵收，達芙妮出售土地及物業獲得一次性的收益。

此外，在各地接連關店，最終宣布放棄實體店兩年後，達芙妮在業績公告披露，考慮到實體零售店仍然是品牌接觸消費者的關鍵，集團已制定擴展線下店鋪網絡的短期藍圖。這意味達芙妮的下一步，可望重新殺回實體市場再展店。

台資企業永恩國際1987年到大陸創業成立女鞋品牌達芙妮，門店最多拓展逾7千家，巔峰時達芙妮曾經被稱為中國女鞋之王，1995年在港交所上市。

不過，在大陸自主品牌崛起、電商網購平台搶生意下，2015年起達芙妮國際陷入虧損泥沼，而用打折清除積壓庫存的策略，成了品牌致命傷，不但壓縮了利潤空間，還導致惡性循環頻頻關店，從2015年至2019年間，達芙妮年均關店達到1000家以上。

2019年中達芙妮首度提出「輕資產」轉型目標，意在以發展電商為主，當年關閉高達2000多家店。而在前一年，達芙妮已將大部分直營門店轉化為合夥人制度或加盟制。

2020年中期報告達芙妮正式宣告，旗下中高檔品牌退出在大陸和台灣的實體零售業務，關閉旗下所有品牌業務銷售點。

截至今年6月達芙妮已完成向加盟商及授權商網絡的轉型，授權經營的實體店約為170家，網上商店約為250家。

正當外界唏噓中國鞋王不負當年勇，達芙妮公布的2021年中期業績顯示，上半年營業收入5040萬港元，年減77%；但淨利潤為4480萬港元，相較去年上半年虧損約1.41億港元，達芙妮扭虧為盈。

達芙妮靠賣地扭虧，站穩後的下一步也出人意料，達芙妮披露對未來的展望，表示考慮到實體零售店仍然是品牌接觸消費者的關鍵，集團已制定擴展其線下店鋪網絡的短期藍圖。向外界透露，下一步將重新回歸實體市場突圍，奪回中國鞋王指日可待。