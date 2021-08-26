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TCL電子：未來三年大尺寸Mini LED銷售滲透率超60%
TCL實業副總裁、TCL電子CEO張少勇26日發布Mini LED戰略和超大屏戰略，力爭3到5年將TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷售滲透率超60%。
驅動中國報導，張少勇指出，TCL擁有4大Mini LED背光顯示實驗室、470項專利、9大行業領軍人物，並且擁有上下游眾多戰略合作夥伴，尤其是透過上馬TCL華星，打破了「缺芯少屏」的局面。
張少勇補充，目前TCL華星電視面板銷量已實現全球第一，TCL旗下中環光伏單晶片出貨量全球第一，境內唯一完成產業鏈垂直整合，在掌握行業話語權的同時，發展更具可持續性。TCL預計還將在全球範圍內，投資至少人民幣20億建立10條整機產線，實現2024年目標Mini LED智屏年產能1000萬台。
發布會上，TCL展示98吋IMAX巨幕智屏，TCL也成為了行業唯一擁有雙98吋巨幕的品牌，均由TCL華星自家生產，基於此未來3年，TCL 75吋+超大面板滲透率將超過30%。
發布會上，還發布首款雷鳥手機FF1，搭載了6.67吋超窄邊框無界大螢幕，120Hz高刷新率，66W快速閃充和6400萬超高畫素，有冰川湖翠和星空黑兩種時尚配色可選，8+128G版本售價人民幣2499元（新台幣10,745元），8+256G版本售價人民幣2,799元（新台幣1.2萬元）。
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