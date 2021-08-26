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雷軍、李學凌擬將歡聚集團私有化 估值80億美元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
歡聚集團董事長李學凌和小米集團創始人雷軍計劃將歡聚集團私有化，估值達80億美元。照片／搜狐網
歡聚集團董事長李學凌和小米集團創始人雷軍計劃將歡聚集團私有化，估值達80億美元。照片／搜狐網

路透引述消息稱，歡聚集團董事長李學凌和小米集團創始人雷軍計劃將歡聚集團私有化，估值達80億美元。歡聚時代兩位大股東尋求將私有化價格定為美股75至100美元。歡聚集團今（26）日美股盤前漲逾13%。

知情人士說，雙方正在合作推進這筆交易，他們認為這家大陸社交媒體公司在美國市場上被低估。歡聚集團股價在過去六個月內暴跌53%。

歡聚集團在過去一個月內的平均市值為39億多美元。據其季度業績，截至6月30日，該公司的資產淨值總計56億美元。

知情人士稱，李學凌和雷軍希望億每股75美元到100美元的價格私有化擁有大量現金的歡聚集團，該私有化價格相對於該公司一個月的平均股價高出50%到100%。

華爾街見聞報導，歡聚集團於8月19日發布財報顯示，第2季歡聚集團營收達6.62億美元，年增39.7%，全球平均移動端月活躍用戶年減26.0%至3.075億。

2005年，當時的網易總編輯李學凌離職創業，請教過雷軍後創立多玩遊戲網，也就是後來的歡聚時代，當時雷軍以天使人的身份投資100萬美元。2021年季報顯示，雷軍持股7.8%，李學凌持股23.2%。

歡聚集團成立於2005年4月，總部位於廣州，是大陸最大的互聯網語音平台提供商。公司不斷革新技術，旗下品牌多元，包括YY語音、多玩遊戲網、YY遊戲運營，YY教育，YY娛樂等平台

2012年11月，歡聚時代在美國那斯達克上市，該公司還運營著專注於遊戲的社交媒體平台Hago，並對大陸遊戲直播平台虎牙持股16%。

去年11月，歡聚集團表示，將以36億美元的現金將遊戲娛樂直播業務出售給百度。這筆交易預期會在未來幾周完成。

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