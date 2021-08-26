貨櫃一櫃難求耶誕出貨難 陸商務部：研究一系列措施

針對大陸外貿企業反映的耶誕用品出貨高峰期「不好過」，大陸商務部發言人高峰26日表示，通常每年6至8月是耶誕用品出貨高峰期，今年考慮到海運滯港風險，海外客戶普遍通過線上看貨和簽單方式提前下單。部分訂單已較往年提早出運、完成交貨，還有部分訂單由於訂艙困難或運費過高，仍積壓在大陸倉庫，給企業經營帶來壓力。

在記者會上被問及，當前海運運費上漲和「一櫃難求」等問題時，高峰表示，受到全球疫情持續蔓延、國際大宗商品漲價、全球運力結構性失衡等因素影響，部分原材料價格居於高位、運費高企、運力不足等一直困擾着外貿企業。

高峰指出，當前運力緊張、運價高企的現象是全球性的。商務部已會同交通運輸部、工業和信息化部、市場監管總局等單位，在增加貨櫃供應、提升海運運力、加強國際合作等方面積極採取措施。地方也加大了對中小企業的航運服務保障，幫助企業降本減損。

高峰說，「我們將繼續會同有關部門和地方，進一步研究有針對性的舉措，做好穩外貿暢通國際物流工作，加強與各貿易夥伴的合作，攜手共同應對挑戰。」