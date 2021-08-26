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鳳鳯周刊：周江勇家族與螞蟻集團密切合作 早被鎖住

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
杭州市委書記周江勇日前落馬，引發外界高度關注。中新社
杭州市委書記周江勇日前落馬，引發外界高度關注。中新社

中共杭州市委書記周江勇日前因涉嫌嚴重違紀違法而受查。鳳凰周刊前往其家鄉調查，證實其胞弟周健勇和鄉親周文勇一起經商，建立商業帝國，涉及能源、汽車、地鐵，並且與阿里巴巴旗下螞蟻集團有商業合作。周健勇也在山東接受調查，周文勇已因涉嫌走私廢物罪被捕。螞蟻集團尚未對這篇調查報導作出回應。

據鳳凰周刊新媒體官方帳號「觀象台」報導，周江勇的家鄉位於寧波市鄞州區章水鎮象岩村，離寧波市區約33公里。其叔父周建方證實，周江勇弟弟周健勇是上海理工大學管理學院副教授。

2008年，周健勇和同鄉周文勇合資創立寧波永潤工貿，專門生產潤滑油，之後還成立了多家民營石化企業。這十來年間，周江勇先後主政寧波、舟山。憑着出海優勢，使得這兩個地方成為中國石化生產貿易、加工的重要基地。

周健勇之後把眼光投向網路大數據和信息技術行業，把方向確定在地鐵行業，且對準寧波和杭州等城市，正好與他哥哥周江勇的仕途軌迹重合。

2017年，周健勇創立優城聯合信息技術發展有限公司，聚焦地鐵網路+、行業信息化、地鐵新經濟三大業務。公開資料顯示，2019年3月，優城聯合被上海雲鑫創業入股，成為第二大股東。上海雲鑫的董事長是井賢棟，母公司是螞蟻科技集團。

在杭州，周健勇的優城聯合與投資方阿里巴巴（螞蟻集團）、杭州市地鐵集團，共同成立杭鐵優城（浙江）科技有限公司。杭鐵優城由優城聯合、杭州市地鐵集團、螞蟻集團共同出人民幣1,000萬元成立。螞蟻出資135萬元，是第三大股東。

不過周健勇的商業圖謀在7月出現大逆轉。先是周文勇7月被拘查，8月21日，周江勇也被查。報導引述知情人士稱，相關部門此前找到周江勇，希望他主動說出自己的錯誤，周江勇沉默了一陣，後來被當局帶走。周健勇也隨後在山東被有關部門羈押。與此同時，一場聲勢浩大的有關領導幹部「親清政商關係」的專項治理，在杭州拉開序幕。

在杭州市委書記周江勇被捕的次日晚上，螞蟻集團否則周被捕與螞蟻IPO延後上市有關。

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