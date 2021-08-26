寧德時代上半年獲利增逾131% 官媒示警過熱風險

大陸車用電池龍頭寧德時代25日發布上半年財報，受下游需求增長和產業政策支持等因素驅動，獲利達人民幣44.8億元（約新台幣192.6億元），年增131.4%。寧德時代26日開盤股價一度上漲逾5%，隨後回落漲1.8%，目前總市值約人民幣1.26兆元。

新浪財經報導，寧德時代公告，上半年營收人民幣440.7億元（約新台幣1,895億元），年增134%。其中，動力電池系統銷售為公司主要收入來源，受新能源車市場需求拉動，動力電池系統銷售收入為304.5億元，年增125.9%。

寧德時代上半年儲能系統銷售收入人民幣46.9億元，年增727.3%；鋰電池材料銷售收入人民幣49.8億元，年增303.8%。

寧德時代稱，上半年受新冠疫情影響逐漸緩解，宏觀經濟運行平穩，汽車市場需求復甦，全球電動化趨勢明確，新能源車銷售增長推動動力電池需求增長：大陸電動化率從2020年的5.4%提至9.4%，歐洲電動化率從2020年的11.5%提至15.9%，美國從2.2%提至3.1%。

政策方面，大陸為推進可再生能源行業發展頒布多項政策法規，加強電化學等新型儲能推廣應用。此外，7月底的中共中央政治局會議指明未來著力發展的方向，對支持新能源汽車加快發展、有序實現碳達峰碳中和、強化科技創新補鏈強鏈、堅持開放推進「一帶一路」均提出了整體要求。

路透報導，8月中旬，寧德時代公告，擬定增募資不超過人民幣582億元，創下大陸民營企業增資記錄，此次融資將用於多個鋰離子電池生產基地項目。

寧德時代去年股價已飆漲逾兩倍，今年持續大漲超過五成，但股價高漲卻讓主要股東減持，官媒亦提醒新能源車存在投資過熱風險。

證券日報25日就發文稱，在經過急速奔跑後，新能源車產業出現的過度發熱症狀不可忽視。新能源車賽道愈發擁擠已是不爭的事實，A股市場給予高估值的背後實則意味著對投資的低「容錯率」。