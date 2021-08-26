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創新．綠色 金融中心關鍵詞

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉25日表示，上海將重點發揮科創板資本市場改革試驗田作用，「十四五」期間，科創板建設與試點註册制改革將繼續深入推進，科創板的科技創新策源功能和引領示範作用將進一步發揮。

中新社引述唐建偉指出，未來將從機構創新和產品創新兩個維度推動銀行業創新發展，鼓勵銀行設立科技金融事業部、科技支行、科技金融等專營機構，同時為科創企業提供信貸融資、財務顧問、投貸聯動、併購金融等綜合解決方案，探索發展知識產權質押融資等創新金融產品。在非銀金融機構創新發展方面，上海作為金融創新發展領頭羊，未來有望集聚一批優質天使投資、創業投資、股權投資機構，並逐漸培育出一批科創投資機構品牌。

中國人民銀行上海總部副主任孫輝表示，打造國際綠色金融樞紐是在新發展理念的指導下，推進上海國際金融中心建設的必然要求。

據統計，截至今年6月末，上海市全部金融機構綠色貸款餘額5115億元（人民幣，下同），同比增長近30%，增幅比同期全部貸款增幅高近20個百分點；目前存續綠色債券36檔，存續規模約560億元，排大陸前列。

孫輝說，下一步，中國人民銀行上海總部將推出「強化對綠色金融發展的政策支持」「完善綠色金融機構體系」「促進綠色金融國際合作」等舉措。此外，將推動統一長三角綠色金融評價指標體系，支持長三角綠色生態一體化示範區在綠色金融發展方面先行先試。

上海 中國人民銀行 資本市場

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