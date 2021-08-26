全球重要金融中心 上海拚2035達標

上海市副市長吳清24日表示，到2025年，上海國際金融中心能級顯著提升，服務大陸經濟高質量發展作用進一步凸顯，人民幣金融資產配置和風險管理中心地位更加鞏固，全球資源配置功能明顯增強，為到2035年建成具有全球重要影響力的國際金融中心奠定堅實基礎。

中新社報導，吳清表示，到2020年上海已基本建成與大陸經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，為下一步發展奠定了堅實基礎，此次「規劃」提出了1個總體目標和6個具體目標，總體目標為：到2025年，上海國際金融中心能級顯著提升，人民幣金融資產配置和風險管理中心地位更加鞏固，全球資源配置功能明顯增強，為到2035年建成具有全球重要影響力的國際金融中心奠定堅實基礎。

6個具體目標則可概括為打造「兩中心、兩樞紐、兩高地」。吳清表示，「兩中心」即全球資產管理中心生態系統更加成熟，更好滿足國內外投資者資產配置和風險管理需求；金融科技中心全球競爭力明顯增強，助推城市數字化轉型。「兩樞紐」即國際綠色金融樞紐地位基本確立，促進經濟社會綠色發展；人民幣跨境使用樞紐地位更加鞏固，「上海價格」國際影響力顯著擴大。「兩高地」即國際金融人才高地加快構築，金融人才創新活力不斷增強；金融營商環境高地更加凸顯，國際金融中心軟實力顯著提升。

「十四五」時期上海將緊繞「規劃」發展目標和重點舉措，提升國際金融中心能級展。「上海國際金融中心建設的目標需放在國際國內格局大背景下進行考慮」，上海交通大學上海高級金融學院會計學教授李峰分析。

李峰認為，未來伴隨「雙循環」的發展格局，以及人民幣國際地位的提高，上海國際金融中心建設也應該被賦予新的內涵，而「人民幣金融資產配置和風險管理中心地位更加鞏固，全球資源配置功能明顯增強」將是這一內涵的具體體現。