大慶油田 破解工程瓶頸

中國石油25日發布消息，中國石油大慶油田深化頁岩油地質認識，破解工程技術瓶頸，實現松遼盆地陸相頁岩油重大突破，大慶古龍頁岩油將成為大慶百年油田建設的重要戰略資源。

中新社報導，大慶油田是中國大陸最大的油田，也是世界上為數不多的特大型陸相砂岩油田，勘探開發已逾60年，面臨油田儲採失衡和穩產難的嚴峻挑戰。

大慶油田加強頁岩油富集規律研究和富集層評價及水平井壓裂提產攻關，取得頁岩油原位成藏理論的創新、關鍵工程技術的重大突破。

報導稱，大慶油田發現古龍頁岩具有受頁理控制的縫孔儲集體系，突破頁岩儲層物性差的傳統認識，同時發現高粘土頁岩源儲一體、含油性好，突破了頁岩油主要賦存於砂岩、碳酸鹽岩夾層中的傳統認識。

此外，發現古龍頁岩生油窗口寬，高成熟階段仍可以液態生烴為主，突破了Ro大於1.3%以氣為主的傳統認識，同時發現水敏礦物蒙脫石「消亡線」，突破高粘土頁岩可壓性差的傳統認識。