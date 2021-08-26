桂北荔浦 躍升衣架之都

桂北小城荔浦成為中國大陸乃至世界最大的木衣架生產和出口基地，被譽為「衣架之都」。在荔浦，平均每10人中便有一人從事與衣架產業相關工作。

中新社報導，荔浦市首家專業生產衣架的企業創始人覃裕祥表示，1989年，一位台灣客商，通過廣西貿易進出口公司聯繫他，訂製10萬個木製衣架。當時本地市場上沒有衣架鈎生產，他只能拿結構相似的自行車輪轂鋼線替代。通過自行設計草圖和藉助半自動機械輔助生產，覃裕祥用半年時間將前述10萬訂單如期交付。隨著出口訂單不斷增加，覃裕祥成立了桂林裕祥家居用品有限公司。

目前，荔浦共有衣架家居企業320多家，現有各類衣架3000多個品種，起草製定了8個衣架系列產品輕工行業標準。2020年衣架家居產業產值近20億元（人民幣，下同），其中80%以上出口歐美、東南亞等國家和地區，產量和出口量均占大陸市場份額70%。

裕祥公司維修車間組組長黃建葵說表示，衣架產業發展起來後，改善當地環境和民眾生活，荔浦對濱江路河堤、綠化帶，還有城市周圍的環城路修建改造。

2001年，潘自娥進入裕祥公司毛胚車間工作，一待就是20年，她用「翻天覆地」形容生活變化。數據顯示，相較1989年荔浦年人均純收入621元，2020年當地居民人均可支配收入已達27183元。

如今，為應對市場轉型升級，「衣架之都」荔浦也在發展變化，藉助「互聯網+」，搭上網絡銷售快車。「我們不僅生產衣架，還聚焦原有客戶的其他需求，創建了木質家具等產品生產線。」

廣西桂林華海家居用品有限公司總經理蔡高旭表示，除挖掘原有客戶的消費潛力外，該公司還在阿里巴巴國際站、亞馬遜等跨境網絡平台進行衣架產品推廣宣傳。