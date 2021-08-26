中沙合資古雷乙烯簽約 投資400億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中沙古雷乙烯項目合資合同「雲簽約」，擬投資約400億元人民幣。圖為福建漳州古雷石化基地。（中新社）
中沙古雷乙烯項目合資合同「雲簽約」，擬投資約400億元人民幣。圖為福建漳州古雷石化基地。（中新社）

沙烏地阿拉伯基礎工業公司25日披露，該公司與福建石化集團將成立一家合資企業，擬投資約400億元人民幣，在福建漳州古雷石化基地建設並運營一座世界級大型石化聯合體—中沙古雷乙烯項目。

中新社報導，中沙古雷乙烯項目合資合同日前在福建福州「雲簽約」。根據合同，該項目擬建設一套處理混合原料的乙烯蒸汽裂解裝置，其年產150萬噸乙烯裝置為世界級規模；同時配套建設一系列下游生產裝置，採用多項全球先進技術，具有裝置規模大、經濟效益好、高端產品多、能耗排放少、下游帶動強等特點。

福建省委書記尹力在簽約儀式上致詞時說，福建是「海上絲綢之路」的起點，沙國是最早參與「一帶一路」倡議的國家之一。這次雙方合作的中沙古雷乙烯項目，是「中沙產能與投資合作重點項目」，對推進「一帶一路」倡議與沙國「2030願景」對接，具重要意義。

尹力表示，願與沙烏地阿拉伯基礎工業公司加強產業關鍵核心技術聯合攻關，研發生產更多高附加值產品，滿足市場需要；攜手打造現代產業，以項目落地為契機，培育世界一流石化企業，建設世界一流石化產業園區，推動福建石化產業發展壯大；通過多種方式加強更多領域合作，共同塑造國際合作和競爭新優勢。

沙烏地阿拉伯基礎工業公司是世界知名的多元化化工企業。該公司首席執行官尤素福·阿爾-拜延表示，重視與福建的合作，將發揮原料、技術、生產、安全與環保、市場開發、人才、管理、國際合作等方面的優勢，持續深耕中國大陸市場、福建市場，積極參與中國大陸特別是福建省「十四五」發展建設；擴大在中國大陸的投資。

福建 沙烏地阿拉伯

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