小米Q2業績超預期 營收、淨利再創歷史新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
小米集團第二季總收入和淨利潤均創單季歷史新高。（圖／取自新浪網）
小米集團第二季總收入和淨利潤均創單季歷史新高。（圖／取自新浪網）

大陸科技巨頭小米集團25日公布第二季業績，總收入和淨利潤均創單季歷史新高，小米實現營收人民幣877.8億元（約新台幣3844.76億元），年增64%；淨利潤為人民幣82.6億元（約新台幣億元361.79億元），年增83.9%。

公告顯示，第二季小米智慧手機業務增長強勁，收入及出貨量均創歷史新高，其中，智慧型手機收入達到人民幣591億元，年增86.8%；全球智慧型手機出貨量達到5,290萬支，年增長86.8%。

第二季，小米互聯網服務收入穩步增長，實現人民幣70億元，年增19.1%，創下歷史新高；商業生態活力持續提高，小米廣告業務繼續展現強大增長活力，收入再創單季歷史新高，達到人民幣45億元，年增46.2%。

境外互聯網業務也正在形成新的增長力。小米境外互聯網服務收入達人民幣11億元，增長96.8%，占整體互聯網服務收入達到15.6%，境外互聯網服務收入及占比均創歷史新高。

公告指出，小米持續探索智慧互聯生態，AIoT平台全球領先，截至6月30日，小米AIoT平台連接設備數（不含智慧型手機及筆記型電腦）為3.74億，智慧音箱小愛同學月活用戶數首次突破1億，達1.02億；智慧電視業務繼續保持行業領先，小米電視在大陸出貨量連續10季穩居第一。

第二季，小米全球市場業務持續突破，境外市場收入創歷史新高，達到人民幣436億元，年增81.6%，占總收入49.7%。根據Canalys統計，按智慧型手機出貨量計，第二季小米在全球65個國家和地區市占率排名前五，在22個國家和地區的手機市場排名第一。

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