舟山港塞港箱船要通了 封關14天梅山港區今解封

貨輪塞港、貨櫃堆積如山的寧波舟山港，今天終於大鬆一口氣，寧波市政府今日在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會宣布，停擺14天、占舟山港貨櫃運輸量五分之一的梅山港區，今起全面解封。

梅山港區卡口重新開放後，港區主力往來歐洲航線、中東航線的貨櫃箱船運輸將加快恢復正常。

寧波舟山港是全球貨物吞吐量最大的港口，而梅山港區是舟山港六大貨櫃港區之一，2020年梅山港區累計完成貨櫃吞吐量544.04萬標箱，貨物吞吐量4052.34萬噸，貨箱運輸吞吐量約占寧波舟山港總量的18.94%。今年起舟山港進行航線調整，梅山碼頭集裝箱吞吐量大幅提升，前7個月，梅山港區完成集裝箱吞吐量410萬標準箱，占寧波舟山港1868.4萬標準箱吞吐總量的21.9%，占逾五分之一。

8月11日寧波梅東集裝箱碼頭有限公司碼頭在例行檢測中，發現1例新冠病毒核酸檢測可疑陽性人員，當日被確診為無症狀感染者。從11日起，梅東公司暫停所有進提箱服務及船舶作業。受疫情影響，梅山碼頭因此停擺了14天。

梅山港封關，碼頭暫停作業，迫使外貿進出口原靠梅山的班輪必須「跳港」，船期分流至其它碼頭和其他港區作業。其中，承接梅山港區集裝箱作業業務的穿山港區8月15日至8月21日單周貨櫃吞吐量達25.06萬標準箱，創歷史新高。也帶動8月11日至17日寧波舟山港全港一周的日均吞吐量達到7月日均吞吐量的約九成，幾乎超載運轉。

所幸疫情爆發後，梅山港區全員三輪核酸檢測結果全部為陰性，其餘港區員工核酸檢測結果均為陰性，梅山港區今天正式全面解封。

封關14天的梅山港區卡口今天重新開放，碼頭邊橋弔開始運轉，每隔三四分鐘，就有一輛空集卡從卡口駛入，直奔堆場；碼頭邊，橋弔來來回回，有條不紊清理積壓的貨櫃箱船。

寧波舟山港集團副總經理蔣一鵬指出，舟山港梅山港區今起全面解封，碼頭進提箱服務有序恢复，將紓解舟山港塞港現狀。