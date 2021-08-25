「中國店王」賣假鞋 遭消費大戶拉布條抗議

號稱「中國店王」、亞洲最大奢侈品百貨的北京SKP商城，被消費大戶舉報名店賣假的耐克鞋，兩名年輕女子甚至在商場拉布條抗議。

北京SKP商城2020年銷售額創下人民幣177億元，登上全球最賺錢的商場。不過，近日被舉報賣假貨。

新浪財經報導，SKP近日聯合銀行舉行貴賓日，限定卡內存有人民幣1000萬活期存款才有資格參加貴賓消費。不料，兩女子在購買NIKE X OFFWHITE聯名系列鞋款時，發現在SKP店裡買到假貨，消費者因此在商場拉布條抗議。

據消費者發布的視訊畫面顯示，兩女子手拉「SKP賣假貨」的白底黑字布條，在北京SKP商場內維權，並向商場內的消費者提醒需要保留好購物小票，要對消費的產品進行鑒定。

對於SKP售假是否屬實，SKP對外部門相關負責人並未正面回覆但表示，內部非常重視，正在調查中。