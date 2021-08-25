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中石油：大慶油田發現12.68億噸頁岩油

中央社 / 台北25日電
黑龍江大慶油田發現12.68億噸的頁岩油。 中新社
黑龍江大慶油田發現12.68億噸的頁岩油。 中新社

中石油今天宣布，在黑龍江大慶油田發現預測地質儲量12.68億噸的頁岩油。大慶油田也公布，預計5年內將新增頁岩油探明地質儲量10億噸，頁岩油年產量達到100萬噸以上。

綜合中國中央電視台新聞app（應用程式）、新華社等官媒報導，中石油今天舉行記者會宣布上述探勘成果。

報導稱，大慶油田發現的古龍頁岩具有受頁理控制的縫孔儲集體系，突破頁岩儲層物性差的傳統認識，同時還發現高黏土頁岩源儲一體、含油性好，顛覆頁岩油主要賦存於砂質、碳酸質夾層中的傳統認知。

公開資料顯示，黑龍江大慶油田為中國大陸境內最大油田，也是世界上較罕見的特大型陸相砂岩油田。大慶油田於1963年進入全面開發建設，先後開發薩爾圖、杏樹崗和喇嘛甸三大主力油田，並持續探勘一批可開發的新油田。

報導稱，大慶油田部署鑽探的古頁油平面上已有43口直井出油，5口水平井獲高產，2021年落實含油面積1413平方公里。

報導表示，大慶油田把古龍頁岩油作為重要戰略領域，正全力加快推進各項工作。2021年將實施100口井，已完鑽58口井，試油27口井，已有25口井見油，17口井獲工業油氣流。

據報導，大慶油田預計「十四五」（第14個五年計畫，2021到2025年）期間將新增石油探明地質儲量10億噸，頁岩油年產量達到100萬噸以上。

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