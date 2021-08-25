聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行副行長李波正式出任IMF副總裁

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
李波出任IMF副總裁。圖源：券商中國
李波出任IMF副總裁。圖源：券商中國

國際貨幣基金組織（IMF）正式公告，李波出任IMF副總裁。現年49歲的李波成為IMF第三位中國籍副總裁，也是歷任者中最年輕的一位。

根據IMF公布，人民銀行副行長李波成為IMF副總裁後，將負責IMF在約90個國家以及廣泛政策問題方面的工作。

券商中國報導，在加入IMF之前，李波在中國人民銀行工作多年，最近擔任的職務是副行長。他之前曾擔任貨幣政策司、貨幣政策二司和條法司司長。在國有銀行改革、反洗錢立法、人民幣國際化、中國宏觀審慎政策架構等工作上有政績。

除了在人行任職外，李波還曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。此外，李波還曾擔任中華全國歸國華僑聯合會副主席。在職業生涯之初，他曾在美國達維法律事務所任專職律師五年。

據了解，在IMF，李波將接棒上任的張濤，負責成員國國別工作以外，還有系列涉及廣泛政策領域的工作，包括氣候變化、金融科技、保護性別平等、反洗錢和反恐融資以及全球小型國家政策支持工作。以及負責領導IMF的金融部門評估規劃（FSAP）以及信息技術部門和統計部門的工作，包括領導IMF經濟數據管理現代化的iData項目。

IMF 李波

延伸閱讀

神學士不能提領90億外匯存底 IMF也斷金援

阿富汗外匯存底與黃金多存國外 神學士掌權面臨斷金援困境

東奧落幕 關注點立刻轉往冬奧主辦地北京

經濟日報社論／正視通膨隱憂及預期物價上漲心理

相關新聞

德陽 發現千億方儲量大氣田

來自大陸中國石化消息，近日，其所屬西南石油局中江氣田新增天然氣探明儲量340.29億方，累計探明儲量1061億方，成大陸...

北京嚴管住房租賃 禁哄抬租金

北京擬通過立法嚴格住房租賃市場管理，嚴禁住房租賃企業、房地產經紀機構及從業人員哄抬租金、捆綁消費等擾亂市場秩序的行為等。...

復星賣新冠疫苗 大賺106億

復星醫藥公布2021年上半年財報，營收人民幣169.5億元（新台幣728億元），年增20.8%；淨利潤人民幣24.8億元...

人行副行長李波正式出任IMF副總裁

國際貨幣基金組織（IMF）正式公告，李波出任IMF副總裁。現年49歲的李波成為IMF第三位中國籍副總裁，也是歷任者中最年...

陸寧波舟山港恢復停靠

彭博資訊報導，中國大陸寧波舟山港的梅山碼頭已恢復船舶靠港作業，未來幾周恢復全面運作的前景更加樂觀。寧波舟山港是全球最繁忙...

陸：無論在哪上市 須確保國家網路安全

大陸近期加強對陸網路平台的管控，包括加強對海外上市的審查。大陸國家網信辦副主任盛榮華昨表示，大陸頒布的「關鍵信息基礎設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。