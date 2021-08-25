上海服裝進口金額 較出口高一倍

上海海關24日披露，今年前7個月，上海市對歐盟出口服裝及衣著附件70.4億元（人民幣，下同），同比下降16.4%；從歐盟進口服裝及衣著附件134.7億元，同比大幅增長99.9%。服裝進口金額比出口高出近一倍。

新華社報導，長期以來，服裝作為勞動密集型產品，一直是中國大陸出口主力之一。隨著經濟社會發展，近年來中國大陸開始成為全球品牌服裝的重要市場。上海與歐盟的最新服裝貿易數據說明了這一變化。

統計顯示，今年前7個月，上海從歐盟不僅大批進口服裝，還進口了112億元的皮革、毛皮及其製品，同比（與去年同期相比）大幅增長94.8%。

上海服裝進口增長的直接受惠國是法國和義大利。今年前7個月，受服裝貿易帶動，上海對法國、義大利的進出口分別達612.1億元和600.2億元，同比分別增長39.1%和49.5%，均明顯高於同期上海與歐盟之間26%的進出口平均增幅。

大陸海關專家分析認為，已連續三年在上海舉辦的「中國國際進口博覽會」，對推動全球品牌服裝對中國大陸出口發揮了重要作用。借助進博會平台，越來越多的服裝品牌、甚至一些小眾品牌得以進入中國大陸市場，而其動力是大陸消費者對進口服裝的興趣與消費能力逐年遞增。

與服裝貿易相關，今年前7個月，上海從歐盟進口美容化妝品及洗護用品125.2億元，同比增長21.2%。

得益於服裝、化妝品等進口快速增長，歐盟長期保持了上海第一大貿易夥伴地位。今年前7個月，上海與歐盟進出口4515.8億元，同比增長26%，占同期上海進出口總值的20.4%。其中，上海對歐盟出口1323.5億元，同比增長16.6%；自歐盟進口3192.3億元，同比增長30.4%；貿易逆差1868.8億元，同比擴大42.4%。