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上海 工業再製造產值達43億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

8月23日在上海開幕的「2021年上海市節能宣傳周」披露，2020年，上海工業再製造平穩發展，再製造總產值達43億元人民幣，其中包括航空發動機120台、汽車發動機8000台、大型工程機械零部件5000餘個、小型工程機械零部件10萬餘個等。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會副主任阮力在活動中表示，上海將大力發展節能環保產業，促進產業與綠色金融服務融合升級；同時加快布局儲能、氫能等戰略性新興產業，加強低碳能源領域創新研發和推廣應用。

上海市經濟和信息化委員會披露的數據顯示，2020年上海規模以上工業用能總量同比（與去年同期相比）減少1.16%，同比下降59.2萬噸標煤，單位增加值能耗同比下降2.8%。

大陸長三角區域也已經初步建立循環經濟與資源綜合利用合作機制，上海市和長三角其他三省固廢協同利用量約1000萬噸。

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