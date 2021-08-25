北京嚴管住房租賃 禁哄抬租金

北京擬通過立法嚴格住房租賃市場管理，嚴禁住房租賃企業、房地產經紀機構及從業人員哄抬租金、捆綁消費等擾亂市場秩序的行為等。同時，將逐步推行租賃住房和購買住房在享受公共服務上具有同等權利。

中新社報導，24日，北京市住房和城鄉建設委員會公布「北京市住房租賃條例（徵求意見稿）」，共六章81條。

根據意見稿，北京建立住房租賃管理服務平台。出租人應當通過住房租賃管理服務平台網簽住房租賃合同，同步完成住房租賃登記備案和出租登記。承租人可以憑備案的租賃合同按照規定申領居住證，並作為依法申請辦理積分落戶、子女義務教育入學、公積金提取等公共服務事項的憑證。

意見稿明確，北京鼓勵單位和個人依法出租住房，穩定租賃關係，穩定租金水平；鼓勵利用存量非居住土地按規定建設租賃住房，比如將低效、閒置的辦公、商業、旅（賓）館、廠房、倉儲等非居住房屋建築按規定改建為租賃住房。

北京一方面培育發展住房租賃市場，另一方面嚴格管理出租與承租服務，增加調控手段。

意見稿提出，從事住房租賃經營的企業，應當依法辦理市場主體登記，取得營業執照，其名稱和經營範圍均應當包含「住房租賃」相關字樣。房地產經紀機構經營範圍應當包含「房地產經紀」；住房租賃企業、房地產經紀機構的從業人員應當按照規定辦理、使用從業人員信息卡，實名從業。

如何抑制租金上漲過快？意見稿提出，北京建立租金監測和發布機制。住房租金快速上漲時，主管部門可以採取限制住房租賃企業經營房源的租金漲幅、查處哄抬租金行為等措施，調控住房租賃市場。必要時可以實行傭金或租金指導價。

意見稿還指出，合同期限內出租人不得單方面提高租金；提倡出租人按月收取租金；租賃企業向承租人單次收取租金的數額不得超過3個月租金總和，押金不超過1個月租金。

北京大學法學院房地產法研究中心主任樓建波表示，北京公布的徵求意見稿保護承租人權益，針對之前推出的有關規範長租公寓、群租房、租金貸等政策通過立法予以鞏固。