北京環球度假區 9月試運行

北京環球度假區24日表示，隨著為期三個月的內部壓力測試工作臨近尾聲，北京環球度假區將於9月1日正式開啟試運行。

中新社報導，北京環球度假區分三階段推進開園前的籌備工作：第一階段，邀請內部員工參與壓力內測，通過多場景測試不斷完善運營流程，提升遊客體驗；第二階段，開啟試運營，定向邀請合作夥伴、受邀客人參與運營測試；第三階段，迎來盛大開園。

北京環球度假區表示，試運行期間將按照疫情防控的相關要求，嚴格落實多項運營管理措施，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及兩家度假酒店—環球影城大酒店、諾金度假酒店僅對受邀人員開放，包括部分合作夥伴，以及正式市場推廣活動中選中的部分粉絲。

此外，試運行期間將根據運行測試需要，逐步開放設施和服務，受邀人員將在指定日期體驗主題公園中部分景點、娛樂設施、演出和餐飲服務，北京環球度假區將基於受邀用戶的體驗和反饋不斷完善運營水平和服務細節，持續推進開園前的運營籌備工作。

針對疫情防控常態化形勢，北京環球度假區表示，已與疾控部門保持緊密溝通，共同制定了周密的疫情防控計畫。所有受邀人員需提前上傳身分信息，在入園時出示有效的北京健康寶，進行驗碼測溫，並確保在遊覽過程中戴好口罩、保持社交距離。北京環球度假區將密切關注疫情防控動態，及時根據疫情狀況及試運行測試需要合理調整試運行安排。

北京環球度假區提示，試運行門票不會對公眾售賣，且不可轉讓，請消費者警惕虛假信息及相關風險，以免成損失。