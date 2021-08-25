今年前7月 北京進出口增長26.9%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京海關24日發布統計數據顯示，今年前7個月，北京地區進出口1.69兆元（人民幣，下同），較去年同期增長26.9%，高於同期大陸進出口增速2.4個百分點。其中，對歐盟（不含英國）、美國、東協國家和日本的進出口較去年同期增長均超20%。

中新社報導，2021年前7個月，北京地區進口1.34兆元，較去年同期增長27.9%；出口3499.2億元，較去年同期增長23.2%。對主要貿易夥伴進出口均保持較高增速，對前5大貿易夥伴進出口全面增長，除澳大利亞外，對歐盟（不含英國）、美國、東協和日本的進出口增長均超20%，其中對美國進出口1671.8億元，較去年同期增長106.1%，在主要貿易夥伴中增速最高，主要受自美原油、玉米、大豆、汽車進口增長拉動。

同期，北京地區對RCEP（區域全面經濟夥伴協定）貿易夥伴、中東歐17國分別進出口3841.3億元、292.4億元，較去年同期分別增長19.7%、34%。

原油、天然氣拉動北京地區進口增長。前7個月，北京地區原油、天然氣進口占同期北京地區進口總值的36.3%、13.5%，較去年同期分別增長23.9%和13.5%。

消費品、農產品、鐵礦砂及其精礦、醫藥材及藥品進口漲幅明顯。前7個月，北京地區消費品、農產品、鐵礦砂及其精礦、醫藥材及藥品進口較去年同期分別增長37.8%、49.3%、32.6%和25.9%，上述商品合計較去年同期增加1251.9億元，占同期北京地區進口整體漲幅的42.9%，進口活力顯現。

科技創新驅動商品出口呈現大幅增長。前7個月，北京地區手機出口499.2億元，較去年同期增長48.6%，占同期北京地區出口總值的14.3%；出口勞動密集型產品105.4億元，較去年同期下降63.2%，僅占3%。

此外，在7月成品油出口大幅增長的拉動下，今年前7個月，北京地區成品油出口890.6億元，較去年同期增速由上半年累計下降5.6%轉為增長1.4%，對出口增長具穩定作用。

北京 日本 東協

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