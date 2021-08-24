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陸網信辦：「關鍵信息安全保護條例」不是針對境外上市

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家網信辦副主任盛榮華24日表示，大陸頒布的「關鍵信息基礎設施安全保護條例」不是針對外貿及境外上市。（圖／取自國新網）
大陸國家網信辦副主任盛榮華24日表示，大陸頒布的「關鍵信息基礎設施安全保護條例」不是針對外貿及境外上市。（圖／取自國新網）

大陸國家網信辦副主任盛榮華24日表示，堅持對外開放政策是大陸一項基本國策，大陸頒布的「關鍵信息基礎設施安全保護條例」（簡稱條例）並不是針對外貿及公司境外上市。

據大陸國新辦網站消息指出，盛榮華於24日大陸國新辦舉行的政策例行吹風會上強調，堅持對外開放政策是大陸的一項基本國策，「條例」並不是針對外貿及境外上市而頒布的，「條例」是圍繞保障關鍵資訊基礎設施安全，維護網路安全。

他說，長期以來，大陸積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：第一，是必須符合大陸的法律法規；第二，是必須確保大陸國家的網路安全、關鍵資訊基礎設施的安全、個人資訊保護的安全等。符合這兩條，外貿及境外上市計畫就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。

大陸網約車巨頭滴滴出行日前在美國紐約掛牌僅兩天後，大陸網絡安全審查辦公室和國家網信辦即宣布對滴滴啟動網路安全審查，隨即又在應用程式商店下架滴滴相關App等一連串懲處動作，滴滴赴美上市，引發大陸當局對滴滴數據出海感到十分不滿。

滴滴出行

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