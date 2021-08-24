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彭博：大陸寧波港恢復靠港作業 近期有望完全恢復運作

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊報導，寧波舟山港的梅山碼頭已恢復船隻停靠作業。 新華社
彭博資訊報導，寧波舟山港的梅山碼頭已恢復船隻停靠作業。 新華社

彭博資訊報導，中國大陸寧波舟山港的梅山碼頭已恢復船舶靠港作業，近期內恢復全面運作的前景更加樂觀。寧波舟山港是全球最繁忙的港口之一，但之前因疫情隔離措施而關閉兩周。

彭博資訊匯整的航運資料顯示，過去幾天至少有五艘貨櫃輪在梅山碼頭停靠之後駛離。寧波舟山港的一位官員表示，裝卸作業24日依然暫停，但已允許一些船隻在港口停靠。

船隻獲准停靠，讓航運業者樂觀預期，在大陸的新冠肺炎新增確診病例降至零之後，碼頭將在近期內恢復運作。

達飛海運向客戶表示，梅山碼頭自8月18日起已局部恢復船隻作業，預期將在未來幾周逐步恢復全面營運。達飛海運20日表示，該公司兩艘貨櫃輪正在完成裝卸作業，並將在「短期內」駛離碼頭。這幾艘船隻目前已離開寧波港，另一艘貨櫃輪號則在22日抵達並停靠梅山碼頭。

碼頭 新冠肺炎 疫情

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