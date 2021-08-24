馬自達、長安汽車和一汽集團 設合資公司

看準大陸車市爆發力強，日本馬自達汽車公司今（24）日表示，攜手大陸合作夥伴長安汽車、一汽集團，共同組建一家新的合資企業「長安馬自達汽車有限公司」，將分別持股47.5%、47.5%、5%。

路透報導，馬自達表示，三家公司旨在利用新聯合投資公司的每一個戰略和管理機會，致力於優化其業務和管理系統，以適應不斷擴大的大陸市場的需求。

在大陸這個全球最大的汽車市場，馬自達的銷量遠遠落後於其他日本汽車製造商。它去年在對岸售出21萬4,574輛汽車，低於2019年的22萬7,750輛。豐田汽車、本田汽車和日產汽車2020年在陸的汽車銷量均超過100萬輛。

快科技報導，長安汽車今日公告，關於長安馬自達汽車有限公司增資項目的聯合聲明。日前，一汽在北京產權交易所對馬自達和長安汽車旗下的合資企業「長安馬自達」增資項目成功摘牌。據此，三方就一汽參股長安馬自達事宜達成共識。

大陸國家市場監督管理總局反壟斷局官網顯示，長安馬自達汽車有限公司提交了「長安馬自達汽車有限公司收購一汽馬自達汽車銷售有限公司股權案」的申請，待交易完成後，一汽馬自達將成為長安馬自達的全資子公司。