長安攜手華為、寧德時代 未來3年將推11款智慧車

大陸汽車巨擘長安汽車今（24）日在科技生態大會上表示，公司將推出新品牌阿維塔E11新能源汽車，主要零組件供應商是華為及寧德時代，未來三年將推11款智慧聯網汽車。這也是華為再次出現在電動車的供應商名單中。

瀟湘晨報報導，長安汽車董事長朱華榮在會上稱，汽車產業的競爭賽制，不再是零和博弈、單打獨鬥，而是共生、共榮的生態競爭。他以此來定義「新汽車」和「新生態」。

當日，長安汽車發布「新汽車 新生態」發展戰略，包括：新品牌、新平台、新汽車、新營銷、新服務、新生態等六大領域。

不過，市場反應冷淡，長安汽車股價今日跌4.5%，收人民幣21.58元。

旗下新品牌「阿維塔科技公司」，致力於打造全新高端智能電動車品牌，搭載長安、華為、寧德時代共創的，全球領先的智能電動網聯汽車架構，打造最強Smart EV產品矩陣。據悉，本次發布會上亮相的E11，就將搭載華為HI（Huawei Inside）全棧智能汽車解決方案和寧德時代最新的電動化技術。

新平台是可靈活調度的硬體架構、開放的數位和服務生態等數據閉環。以此為基礎，長安汽車聯合華為和寧德時代，發揮各自在整車集成、軟體科技和電池領域的優勢，共同打造平台。預期未來三年，將開發轎跑、SUV、MPV以及其他形態的新物種，共11款全新產品。

長安汽車認為「新汽車」具備四大特徵：大型移動智能與計算終端、新型的儲能單元、第三智能移動空間、數據採集載體。此外，為順應未來營銷數位化變革，長安汽車已打造300多家「車和美」直營門市，並面向未來構建線上線下一體化、直通直聯的「車和美」新營銷平台。