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港財政司長：將深化擴大與大陸金融市場互聯互通

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港財政司司長陳茂波24日表示，香港將深化擴大與大陸金融市場的互聯互通，以更好發揮金融優勢。（圖／取自新浪網）
香港財政司司長陳茂波24日表示，香港將深化擴大與大陸金融市場的互聯互通，以更好發揮金融優勢。（圖／取自新浪網）

香港財政司司長陳茂波24日表示，大陸「十四五」規劃定位香港為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心，香港將深化擴大與大陸金融市場的互聯互通，以更好發揮金融優勢。

澎湃新聞報導，陳茂波於香港中國企業協會與香港貿易發展局主辦的「擁抱『十四五』，融入『雙循環』」高峰論壇上指出，香港可以在以下幾個方面發揮關鍵作用：第一，作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港可以為不斷迅速增加的離岸人民幣持有者，提供各項人民幣投資和風險管理的產品，促進人民幣國際化進程。

第二，繼續擔當大陸企業可靠的國際融資平台，提供多元化的資本，同時為大陸企業在境外的資金提供停泊和管理的服務，發揮好財資中心的功能。

第三，提升香港成為區內綠色和可持續金融樞紐，支持大陸綠色企業和項目。

第四，作為國際資產和財富管理中心，香港可以為日益富裕的大陸民眾，提供多元化的投資理財選項，協助他們優化資產配置和管理好風險。

陳茂波透露，香港正在與深圳共同建設深港科技創新合作區，實現「一區兩園」，透過融入大灣區的創科產業鏈，助力大陸的科技自立自強。

香港 人民幣 理財

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