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陸學者：把中美競爭引向良性軌道 合作是可實現的

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

美中關係看似緊繃之際，大陸外交學院副院長王帆發表署名評論指，中美雙方可通過有效管控，把競爭引向良性軌道，兩國競爭下的合作是可實現的。

針對中美關係如何走向良性競爭？王帆在環球網發表評論指，中美關係具有復雜性，一些因素對立統一地交織在一起。比如競爭與相互依存，競爭與共存，非敵非友等。這也是中美關係很難界定的原因。且中美關係具有廣泛性和互嵌性，涉及中美關係社會層面和經濟領域的許多因素都在發揮作用。因此需要運用統籌和辯證思維來加以把握。

他表示，大國之間有競爭是正常的。大國發展模式、利益訴求、意識形態都可能不同，競爭有時是難以避免的。競爭並不一定帶來一種結果。正確處理好競爭關係，關鍵是管控競爭和引導競爭。把以削弱和打壓對方的惡性競爭變成提升自我的良性競爭。良性競爭是可以形成互促的關係，就像競技體育項目那樣。一方好，另一方爭取更好。一方強，另一方努力變得更強。

而惡性競爭則是一種互損的關係。打擊陷害對手，或使用盤外招削弱、遲滯對方的發展，但自身的實力也得不到提升，久而久之會形成一種雙輸結果。

他認為，美中競爭下的合作是可以實現的。當前拜登政府雖然強調極限競爭，但也強調競爭性共存。擔心不斷加劇的無理性、無節制的競爭將引發兩敗俱傷的結果，因而主張可預測的競爭。這就為中美兩國把控競爭的範圍、方向和程度提供了一定的契機。中美雙方可通過有效管控把競爭引向良性軌道。即通過不斷提升和發展自我能力，形成更高層次的競爭，引導競爭的積極面，抵制其消極影響，從而在競爭中使各自和雙方都變得更好。最終實現競爭共贏。

王帆說，在改革開放初期，中國大陸處於比較落後階段，競爭能力有限，以學習借鑒為主要目的。經過幾十年的發展。大陸取得了長足的進步，有些方面甚至開始處於相對領先，比如製造業和基礎設施建設。美國在這些領域開始對標大陸的發展，從而推動美國這些領域的進步。這就形成了正向互促。而大陸在高科技領域處於劣勢，正在努力奮起直趕。這也是正向激勵。但美方打壓和限制大陸高科技發展，顯然就背離了競爭發展的初衷。其實，即使是高科技領域也存在大量可以共同發展的空間。

美中關係

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