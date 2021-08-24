MSCI：陸股終將擺脫監管擔憂 再創高點

大陸官方收緊對科技及教育等行業的監管，引發市場震盪，不少外資認為難以正確評估中資股。明晟公司（MSCI）董事長兼首席執行官Henry Fernandez認為，這是眾多新興市場都會出現的問題，大陸市場每隔三至四年便會出現一場監管合規的風波，市場會因此震盪，但之後總能夠恢復，並再創新高。

Fernandez接受彭博電視訪問表示，大陸科技行業之前被市場指為缺乏合規及監管，現時大陸政府便在處理有關問題，而且監管並非大陸獨有的，西方對科技企業同樣也有監管。

另外，他指出，MSCI正在關注與加密資產和氣候變化相關的潛在產品，也說港交所A50指數期貨的推出恰逢大陸市場動盪之際。

港交所將於10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約。Fernandez稱，自港交所於2019年初獲得MSCI指數公司授權A股指數期貨合約後，MSCI等了兩年多，終於等到產品推出，相信現時是合適的推出良機，為中港互聯互通一環補上缺口。

他認為，兩年的審批期間，中港之間有很多討論，令最終產品的結構適合所有投資者，令投資者可以利用MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，對沖投資投資中資股的風險，配合互聯互通其他渠道，令整合投資渠道更加全面，對市場來說是好事。