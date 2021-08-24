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大陸數據監管風暴 外媒：滴滴在英IPO計畫喊卡

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在大陸對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司傳出暫停在英國和歐洲大陸的上市計劃。照片／鳳凰網
在大陸對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司傳出暫停在英國和歐洲大陸的上市計劃。照片／鳳凰網

英國《每日電訊報》報導，在大陸對數據隱私進行監管的背景下，叫車服務平台巨頭滴滴全球公司已暫停在英國和歐洲的上市計畫。從事計畫中開啟業務的工作人員被告知，他們可能面臨被裁員。

報導稱，另一方面，滴滴已停止在英國的招聘，將計畫至少推遲12個月。對此，滴滴出行尚未做出回應。

滴滴出行於6月底在紐約上市，此前其首次公開募股（IPO）籌集44億美元，這是過去七年來陸企在美最大規模IPO，次於2014年電子商務巨頭阿里巴巴集團上市案。

7月2日，大陸監管單位以違反網路安全為由，對滴滴進行審查，再隔兩天，滴滴旗下的25款App在大陸全面下架，大陸市場占滴滴營運的八成，等於是要滴滴無法營運。才上市短短四天，滴滴就從雲端跌落谷底，市值蒸發200億美元。

美中關係正處於緊張狀態，其中一項爭論議題就是科技業。滴滴出行列出營運面臨的持續風險，包括安全、美中關係緊張，以及大陸當局在整治部分科技業巨頭時可能依反壟斷法規採取行動。

滴滴出行 英國 美中關係

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